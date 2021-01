105 sjukepleiarar kan gå ut i streik frå torsdag

innenriks

Partane sette seg ned ved forhandlingsbordet til riksmeklaren tysdag, med frist natt til torsdag for å bli samde.

Dersom det ikkje blir oppnådd semje har sjukepleiarforbundet varsla plassoppseiing for totalt 105 arbeidstakarar i fem kommunar. Dette gjeld i Bodø (20 personar), Gjøvik (13), Kristiansand (24), Tromsø (20) og Ålesund (28).

Bakteppet for meklinga er at medlemmene i dei to Unio-forbunda Sjukepleiarforbundet og Utdanningsforbundet sa nei til resultatet av årets lønnsoppgjer mellom KS og Unio.

Sentralstyret i Utdanningsforbundet aksepterte i desember eit forslag frå Riksmeklaren, men for sjukepleiarforbundet held kampen fram. Kravet er meir lønn.

– Utgangspunktet vårt er ei lønn som gjer at sjukepleiarar kan behaldast til livsnødvendige helsetenester i kommunane, sa leiar Lill Sverresdatter Larsen i Sjukepleiarforbundet til NTB måndag.

Meklinga til sjukepleiarane skulle opphavleg vore gjennomført i slutten av november, men vart utsett til over nyttår på grunn av smittesituasjonen.

