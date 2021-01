innenriks

Solberg seier i ei fråsegn at tankane hennar går til dei som har mista sine kjære i skredet, etter at politiet tysdag opplyste at det ikkje lenger er håp om å finne overlevande i skredområdet i Ask i Gjerdrum kommune.

– Ikkje minst er det vondt å tenkje på at barn har gått bort. Eg vil takke redningsmannskapa som har gjort alt dei kan for å redde liv, seier Solberg, som besøkte redningsarbeidarane i Gjerdrum etter skredet førre onsdag.

