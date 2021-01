Regjeringa innfører årsgebyr for fritidsbåtar

innenriks

Endringa gjeld òg næringsfartøy frå og med sju meter som ikkje betaler årsgebyr for sertifisering og fartøyinstruks.

Ifølgje Sjøfartsdirektoratet er det mange som ikkje melder frå om endringar som til dømes eigarskifte til NOR-registeret. For å få eit meir ajourført register blir derfor gebyret innført.

– Vi ser at mange ikkje etterlever meldeplikta når fartøy til dømes blir selde. Det gir feil i registrerte opplysningar, og er uheldig både for ny og tidlegare eigar av fartøyet, seier avdelingsdirektør Elisabeth Hvaal Lingaas i Sjøfartsdirektoratets avdeling for Skipsregistera.

Eit oppdatert register er òg viktig for å kunne spore forlatne fritidsbåtar.

– Dessverre er det slik at mange forlèt fritidsbåtar utan stor verdi, noko som kan medføre store ekstrakostnader for uskuldige tredjepartar som kommunar og privatpersonar. Ofte er det eigar av ein kai eller ei bryggje som må ta jobben med å fjerne forlatne båtar, sjølv om dei ikkje er eigar av fartøya, seier Hvaal Lingaas.

(©NPK)