Redningsmannskapet går førebels ikkje inn i skredområdet igjen

innenriks

– Sånn som det er no, vil ein ikkje gå inn igjen i området. Det er òg fordi det går eit skilje her mellom redningsaksjonen og søk etter anteke omkomme. Då er det eit anna tryggingsregime som gjeld, seier innsatsleiar i politiet, Roy Alkvist, på ein pressekonferanse i 15-tida tysdag ettermiddag.

På pressekonferansen sa politimeister Ida Melbo Øystese i Aust politidistrikt òg at dei ikkje lenger har håp om å finne overlevande i skredet.

Like før klokka 12 vart redningsmannskapet evakuert frå skredområdet etter at det gjekk eit nytt skred. NVE gjer no undersøkingar for å vurdere risikoen ved å sende inn mannskap på nytt.

– Vi ventar på vurderingar frå NVE om korleis vi best skal gripe an søket vidare, seier Alkvist.

(©NPK)