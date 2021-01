Politimeisteren: – Ikkje lenger håp om å finne overlevande etter skredet i Gjerdrum

innenriks

– Det er med stor sorg at eg må opplyse at vi ikkje lenger har håp om å finne menneske i live etter skredet på Gjerdrum.

Det sa ein prega politimeister på ein pressekonferanse klokka 15 tysdag.

Ti menneske har mista livet, og tre er framleis borte etter skredet.

– Den siste veka har vi gjort alt vi kan for å redde liv. Vi har undersøkt alle område der det var mogleg å tenkje seg at nokon kunne overleve. Vi har gjort alt som står i vår makt, men denne naturkatastrofen har hatt betydelege krefter i raset. Vi ser at dei som er omkomne, har omkomme relativt raskt.

– Sjølv om vi ikkje har håp om å finne fleire overlevande, er ikkje leitinga over. Vi går no over i ein annan fase, der vi jobbar for å finne alle som er borte, sa Øystese.