NVE: Kan ta opptil eitt år eller lengre før evakuerte i Gjerdrum kan flytte tilbake

innenriks

NVEs representant for arbeidet i skredområdet, sjefingeniør Paul Christen Røhr, gjorde greie for kva arbeid Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) vil gjere rundt rasområdet i den kommande tida.

Då vil det òg bli bestemt kva hus bebuarane ikkje kan rekne med å flytte tilbake til sidan dei ligg for nær raskanten. Andre bustader vil truleg bli moglege å bu i etter at sikringstiltak er gjennomført.

– Kva bustader det gjeld, må vi komme tilbake til etter kvart. Vi vil vere til stades her kontinuerleg til vi har definert den linja for litt meir langsiktig evakuering, og så vil vi planleggje moglege tiltak for å sikre den busetnaden som står igjen, sa Røhr.

Lang tid

– Kor lang tid det tek, er vanskeleg å seie no, frå seks til tolv månader, kanskje endå lenger. Det må vi få lov å komme tilbake til, sa Røhr vidare.

NVE har hjelpt politiet under heile redningsaksjonen på Ask i Gjerdrum. Ekspertane på kvikkleire har samtidig jobba med å innhente og analysere funn frå grunnundersøkingar som er tekne i området.

Mot skredkanten

Direktør Brigt Samdal i skred- og vassdragsavdelinga i NVE sa tidlegare tysdag at informasjonen frå undersøkingane vil bli overlevert politiet, som vil bruke grunnlaget til å ta avgjerder om å oppheve evakuering av delområde.

– Vi arbeider kontinuerleg med å kartleggje og vurdere heile området som er evakuert, og skuleområdet har prioritet, seier Samdal.

NVE har starta arbeidet med å vurdere dei evakuerte områda lengst unna skredkanten og deretter jobbe seg gradvis nærare.