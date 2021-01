Meklinga mellom sjukepleiarforbundet og KS har starta

innenriks

Bakteppet for meklinga er at medlemmene i dei to Unio-forbunda Sjukepleiarforbundet og Utdanningsforbundet sa nei til resultatet av lønnsoppgjeret mellom KS og Unio for i år.

Sentralstyret i Utdanningsforbundet aksepterte i desember eit forslag frå Riksmeklaren, men for sjukepleiarforbundet fortset kampen tysdag. Kravet er meir lønn.

– Utgangspunktet vårt er ei lønn som gjer at sjukepleiarar kan behaldast til livsnødvendige helsetenester i kommunane, sa leiar Lill Sverresdatter Larsen i Sjukepleiarforbundet til NTB måndag.

Meklinga til sjukepleiarane skulle opphavleg vore gjennomført i slutten av november, men vart utsett til over nyttår på grunn av smittesituasjonen.

