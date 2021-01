Lærarar krev respekt og vaksine

innenriks

Den nye nasjonale nedstenginga dei neste to vekene betyr at store delar av undervisninga i ungdomsskulen og i vidaregåande skule blir gjord digitalt. Mange elevar må bli heime.

– Dette viser ein stor mangel på respekt for arbeidet lærarar legg ned for å førebu ei forsvarleg undervisning i ein vanskeleg situasjon, seier lærar og hovudtillitsvalt Astrid Kjelsnes for Skolenes landsforbund i Trondheim til Klassekampen.

Ho etterlyser tidlegare varsling til ei yrkesgruppe som sidan i vår fleire gongene har måtta «kaste om på alt på kort varsel».

Kunnskapsminister Guri Melby (V) skriv i ein e-post til avisa at ho ikkje forventar at skulane «skal ha alt på stell med tanke på raudt nivå dei aller første dagane».

Ho skriv at regjeringa fekk tilrådingar frå Folkehelseinstituttet laurdag ettermiddag og «handla så raskt vi kunne».

Skolenes landsforbund i Trondheim, Skolenes landsforbund Vestland og Utdanningsforbundet i Bergen er blant dei som krev at lærarar blir prioriterte i vaksinekøen.

– Det ville vore klokt. Lærarane blir bedne om å gå på jobb og møter mange elevar, seier leiar for Utdanningsforbundet i Bergen Bente Ingeborg Myrtveit.

