Krisemåling for Arbeidarpartiet – er berre det tredje største partiet

– Det er eit nivå som er altfor lågt for Arbeidarpartiet, seier Arbeidarpartiets partisekretær Kjersti Stenseng om Norstats måling for Aftenposten og NRK.

Ap fell 1,1 prosentpoeng sidan førre måling og landar på 20,1 prosent.

Også Høgre fell på målinga, men sjølv med tilbakegangen til 2,6 prosentpoeng, leiar Erna Solberg det største partiet i landet. Høgre får 22,6 prosent oppslutning. Sp-leiar Trygve Slagsvold Vedum har teke Senterpartiet forbi Ap og får 21,3 prosent. Det er ein framgang på 1,1 prosentpoeng.

I Arbeidarpartiet er ein langt frå fornøgd med tala.

– Vi har lege stabilt for lågt over lang tid. Jobben vår blir å få fram dei politiske løysingane våre. Vi har gjort ein stor jobb med eit partiprogram som skal svare på det som er situasjonen i Noreg no, seier Stenseng til NRK.

Slik er oppslutninga for resten av partia: Frp 11,3 prosent (-0,3), SV 8,9 (+1,9), MDG 3,9 (+0,3), KrF 3,7 (+1,5), Raudt 3,7 (-1,3), Venstre 2,5 (-0,2)

