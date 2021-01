Hotell i Trysil stengt etter smitteutbrot

innenriks

No stengjer kriseleiinga i Trysil hotellet fram til 11. januar, opplyser kommunen.

– Med stenginga av hotellet, kjøper vi oss no tid for å få overblikk og kontroll, seier kommuneoverlege Hanna Rydløv, som legg til at det er for tidleg å seie kor omfattande utbrotet er.

I jule- og nyttårshelga fekk kommunelegen melding om at fem gjester på hotellet hadde testa positivt etter opphaldet der.

Den 1. januar testa ein tilsett i eit firma hotellet leiger inn, positivt, og etter at det vart påvist sju nye positive tilfelle måndag, blir hotellet stengt. Om lag 100 tilsette er sett i karantene, og alle blir testa.

Dei åtte som har testa positivt, har til saman 33 nærkontaktar. Også desse er sette i karantene.

Gjester som budde på hotellet mellom 26. desember og 4. januar blir bedne om å følgje med på symptom.

– Dei bør følgje dei nasjonale smittevernreglane som alle andre. Dei bør ha få sosiale kontaktar, vere merksame på symptom, og teste seg i heimkommunen sin, seier Rydløv til NRK.

