Hadia Tajik og Kristian Skard har fått ei dotter

– Frå no av ber eg hjartet på utsida. (Hjarte) Ho skal heite Sofia, etter mor mi, Safia. Kristian og eg er så takksame for hjelpa me har fått av dei flinke folka på Ullevål, skriv Hadia Tajik på Facebook.

Også Kristian Skard fortel stolt om den nyfødde dottera si.

– Her er Sofia Tajik Skard. Ei utruleg vakker jente som vi har venta veldig på. Mor og barn har det fint og eg har vorte ein ufatteleg stolt trebarnsfar, skriv Skard på Facebook, ifølgje VG.

I sommar kom nyheita at Hadia Tajik (37) og trulova Kristian Skard venta det første barnet sitt saman. Ifølgje Avisa Oslo vog jenta 3,3 kilo då ho vart fødd måndag.

