Fleire millionar samla inn til skredoffer i Gjerdrum

innenriks

Pengane er samla inn gjennom meir enn 30 ulike innsamlingar på Spleis.no. Den største kronerullinga er oppretta av humorkontoen Norgejodel på Instagram til inntekt for Omsorg Jessheim og er akkurat no på over 2,5 millionar kroner.

Organisasjonen vart starta i desember 2015 for å hjelpe dei som treng det med gåver og mat til jul. Også fleire andre innsamlingar på Spleis.no utbetaler pengane til denne organisasjonen.

– Eg er heilt overvelda og mållaus, sa leiar Tanya Fjørtoft Valkve i Omsorg Jessheim til VG då det var samla inn 1,6 millionar på få timar.

Det er òg samla inn 700.000 kroner til Noregs Røde Kors og mellom 1.000 og 100.000 til ulike privatpersonar som er ramma av leirskredet 30. desember.

(©NPK)