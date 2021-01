FHI vurderer ny vaksinestrategi

innenriks

– Første dose vil gi eit visst vern, så å komme tidleg til med han, vurderer vi, seier overlege Are Stuwitz Berg i FHI til VG.

Koronavaksinen frå Pfizer og Biontech skal setjast i to dosar med tre vekers mellomrom. Etter første dose gir det eit vern på 52,4 prosent mot koronaviruset, og éi veke etter at ein har fått andre dose er effekten anslått til 95 prosent.

Ifølgje VG vurderer FHI no å gå over til same strategi som Danmark, der alle leveransane blir sende ut til pasientar som skal vaksinerast med éin gong, og der ein bruker seinare leveransar til dose to.

I Noreg blir halvparten spart på fryselager slik at ein held av neste dose til alle som får den første dosen sin.

– Dette er noko vi diskuterer fortløpande korleis vi skal få til på ein best mogleg måte. Det heng òg saman med ein kompleks logistikk, seier Berg.

Sidan andre juledag har legemiddelprodusenten Pfizer levert til saman 89.000 vaksinedosar til Noreg. Søndag hadde Noreg sett 2.200 dosar, medan talet frå Danmark, som får like mange dosar som oss, var 40.000.

