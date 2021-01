DSB-sjefen imponert over handteringa etter skredet

innenriks

Direktøren for Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap (DSB) hadde tysdag saman med Sivilforsvaret-sjef Sigurd Heier eit møte med ordførar Anders Østensen (Ap).

DSB-sjefen lurte mellom anna på om ordføraren og kommunen manglar noko i krisehandteringa.

– Og han trudde ikkje det manglar noko. Det er jo veldig hyggjeleg å høyre i ein fæl situasjon, fortel Elisabeth S. Aarsæther til NTB.

Ho fekk høyre at ordføraren vart ringd opp midt på natta for litt over ei veke sidan med beskjed om skredkatastrofen som hadde ramma kommunen. Då vart ei hovudlykt viktig for å komme seg inn i det straumlause rådhuset for å starte arbeidet.

– Det gjorde inntrykk på meg. At ein så liten ting som ei hovudlykt vart viktig. Eg synest det er imponerande at han klarer å tenkje så konkrete tankar, fortel DSB-sjefen.

Ho trekker fram at DSBs rolle er å sørgje for at alle hjelperessursane trekkjer i same retning og har same forståing av situasjonen.

– Vi veit at det var hovudoppgåva etter terroraksjonen 22. juli – det må ikkje skje at ressursane ikkje finn kvarandre når ein har ein katastrofe, seier ho.

Det er ikkje DSB som skal svare på korleis skredkatastrofen kunne skje, understrekar DSB-direktøren.

– Men vi skal sjå kva ein kan bli endå betre på i liknande situasjonar i ettertid, seier ho.

