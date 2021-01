Bondelagsleiarar fortvilar over ulveflytting

innenriks

Søndag vart det kjend at ulvetispa og -hannen var flytta til eit område i Sarpsborg og Våler kommunar, som er innanfor ulvesona. Området ligg sør for E18 og vest for Glomma i Sarpsborg og Våler kommunar.

Nyheita kom som ei stor overrasking på dei lokale bondelagsleiarane, mellom anna leiaren i Sarpsborg Bondelag, Hans Solberg. Til Nationen seier han at dei er bekymra.

– Vi har allereie ulv i området vårt, og vi ønskjer ikkje fleire. Vi fryktar at fleire beitedyr vil gå tapt framover. Vi veit òg at det kan gå utover viltet. I område der det har vore påvist ulv tidlegare, har det vore lite elg, seier Solberg.

På nettsidene sine skriv Østfold Bondelag at Stortinget har vedteke eit todelt mål for rovviltforvaltninga, der det både skal leggjast til rette for levedyktige rovviltbestandar og for ei berekraftig beitenæring med allsidig bruk av beiteressursar og levande lokalsamfunn.

– Hadde regjeringa teke Stortinget på alvor hadde dei ikkje endra fellingsvedtaket til rovviltnemndene. No vil det berre bli kaos, seier fylkesleiar Svend Arild Uvaag.

– Regjeringa Solberg bruker Østfold som ein dumpingplass for ulvar som ikkje passar inn andre stader i ulvesona, seier Uvaag.

(©NPK)