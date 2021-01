157 nye smitta i Oslo siste døgn – 53 fleire enn snittet dei førre sju dagane

innenriks

Det viser nye smittetal frå Oslo kommune.

Talet på smitta siste døgn er 19 fleire enn dagen før. Same dag førre veke vart det registrert 124 smittetilfelle.

Totalt er det registrert 1.386 nye smittetilfelle dei siste to vekene.

Det er høgast smittetrykket er i bydel Stovner med 564,3 smitta per 100.000 innbyggjarar dei siste 14 dagane. Deretter følgjer Søndre Nordstrand med 419 tilfelle per 100.000 innbyggjarar og Grorud med 324,8 tilfelle per 100.000 innbyggjarar.

Lågast smittetrykk er det i bydel Ullern med 66,5 smittetilfelle per 100.000 innbyggjarar dei siste to vekene, og Nordre Aker med 69,5 smittetilfelle per 100.000 innbyggjarar.