innenriks

– Eg har eigentleg ikkje ord for kor imponert eg er over både frivillige og dei som bidreg med gjenstandar og klede. Det har vore heilt fantastisk, seier korpsleiar Øyvind Ordemann i Nannestad og Gjerdrum Røde Kors til NTB.

Alt frå barneleikar og store klesmengder til dopapir og godteri har funne veg til idrettshallen, som ligg ei dryg mil nord for skredstaden. Garderobane blir òg brukte til lagring, og utanfor fyllest konteinarar.

– Det er ikkje mogleg for oss å ha oversikt. Det er store mengder, seier Ordemann.

Kjem langvegs frå

Korpsleiaren opplyser at folk kjem frå både Romerike og andre stader av landet. Sjølv har han vorte ringd av ein svenske og møtt ein givar som tok turen frå Nord-Noreg.

– Dei klarer ikkje å få gitt nok, og dei ville gjerne ha gjort meir.

Å halde teljinga over talet på givarar har Røde Kors gitt opp for lengst.

– Vi trudde i utgangspunktet at vi kunne bruke korpshuset vårt, men det gjekk ein times tid før eg forstod at vi måtte hive oss rundt og finne ei anna løysing. Sjølv her er det for lite, og her er det stort, seier Ordemann.

Slik føregår tildelinga

Dei som er ramma av skredet, kan anten besøkje Holterhallen eller sende ei bestilling som blir levert. Røde Kors lovar å hjelpe dei som møte opp i idrettshallen i Nannestad kommune.

– Her følgjer ein guide med slik at dei får med seg det dei treng. Det generelle med nordmenn er at vi er for beskjedne, og mange føler at nokon treng det meir og derfor ikkje tek noko, seier korpsleiaren.

Dersom det blir klede og gjenstandar til overs, blir andre velgjerande organisasjonar kontakta. Ordemann forsikrar at ikkje noko skal kastast.

Vakna til fleire alarmar

Det var natt til onsdag førre veke at kvikkleireskredet gjekk. Søndag var det funne totalt sju omkomne, medan tre personar hadde status som sakna.

– Folk er prega. Vi er vande til å få saknameldingar eller mindre ting, men då telefonen min ringde onsdag like etter klokka 4, forstod eg fort at det var litt meir. Så mange alarmar og telefonar som eg fekk samtidig, det håpar eg at eg aldri får igjen, seier Ordemann.

Korpsleiaren er ein av mange som har teke i eit tak sidan katastrofen skjedde.

– Eg har eigentleg mista litt kontroll over kor mange dagar eg har vore her. Eg trur eg har sett senga to gonger.

Prisar samhaldet og innsatsen

Jeanette Otervik hadde måndag den første dagen som frivillig på innsamlingsaksjonen i Holterhallen. Ho er svært glad over givargleda til folk.

– Ho er heilt enorm. Det er heilt fantastisk å sjå korleis folk står saman og hjelper til. Det er heilt unikt, seier ho.

Otervik er frå Lørenskog, men har budd i Gjerdrum dei siste åra. Ho ser fram til å kunne bidra framover.

– No har eg høve til å hjelpe til, og då gjer ein jo det.

(©NPK)