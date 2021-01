Solberg gjer greie for om koronasituasjonen i Stortinget 18. januar

innenriks

Til NTB seier Solberg at ho ser fram til å gjere greie for koronasituasjonen.

– Smittetala gjennom jula har auka, og det er derfor behov for eit krafttak for å unngå ei ny smittebølgje. Det er bakgrunnen for at vi i helga innførte nye tiltak etter råd frå FHI og Helsedirektoratet.

Statsministeren seier at ho i oktober skreiv brev til Stortinget og ønskte ei tilbakemelding om korleis regjeringa kan bidra til å halde Stortinget godt orientert. Der vart det mellom anna tilbode hyppige forklaringar.

– Helseministeren tok òg kontakt med Stortinget like før jul om ei forklaring frå regjeringa. Vi set pris på det samarbeidet vi har hatt med partia i Stortinget gjennom pandemien, og ønskjer eit godt samarbeid òg framover, seier Solberg.

– Minner om situasjonen i mars

Opposisjonen oppmoda måndag statsministeren til å gjere greie for dei nye smitteverntiltaka i Stortinget. Dei ønskte òg å utsetje Stortingets opning etter jul med éi veke. Måndag ettermiddag vart det kjent at det første stortingsmøtet blir utsett frå 11. til 18. januar.

Oppmodinga kjem etter kontakt mellom dei parlamentariske leiarane i opposisjonen på Stortinget måndag morgon.

– Vi er no i ei nedstenging som minner om situasjonen i mars, seier Ap-leiar Jonas Gahr Støre til NTB.

Han seier at statsministeren derfor så raskt som mogleg etter dei nye 14 dagane med nedstenging, bør komme med ei brei forklaring for Stortinget om smittesituasjonen i Noreg og landa rundt, om planane og kapasiteten for vaksinasjonen, og dessutan dei økonomiske tiltaka for å kompensere kriseramma bedrifter.

– Fekk ingen varsel

– Vi har over 200.000 ledige, og statsministeren seier sjølv at vi må vente ei rekkje konkursar på nyåret. Det er naturleg og ønskjeleg at Stortinget får høve til å diskutere dette og fremje forslag til korleis tiltak kan avgrense skadeverknadene, seier Ap-leiaren.

– Stortinget fekk ingen varsel eller gjennomgang av dei faglege vurderingane rundt desse tiltaka i forkant i går. Dei vart fatta etter ein veldig kort avgjerdsprosess, og det er viktig å få kasta lys over den, seier Støre.

– No nærmar vi oss eitt år med inngripande tiltak. Då er det klokt å søkje brei oppslutning om tiltaka regjeringa fattar, særleg når det er ei mindretalsregjering, påpeikar han.

Bekymra for grensetesting

Støre seier han er særleg opptekne av situasjonen rundt testing ved grensene og viser til rapportar om kaotiske tilstandar på flyplassane.

– Der gjorde regjeringa ein snuoperasjon i jula etter å ha argumentert mot testing ved grensa. Det er naturleg å få ei orientering om den vidare handteringa av det, seier Støre.

Han peikar på at i tillegg til eit jamt trykk av innreisande arbeidarar til Noreg året rundt, er det no i tillegg venta fleire tusen innreisande i samband med sesongfisket i Lofoten og Vesterålen. Han seier han forventar at kommunane får tilstrekkeleg økonomi og kapasitet til å handtere situasjonen.