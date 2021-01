Sjukepleiarar klare for mekling – krev meir lønn

innenriks

Dersom partane ikkje kjem fram til ei løysing innan fristen klokka 24 onsdag 6. januar, blir det streik dagen etter.

– Utgangspunktet vårt er ei lønn som gjer at sjukepleiarar kan behaldast til livsnødvendige helsetenester i kommunane, seier leiar Lill Sverresdatter Larsen i Sjukepleiarforbundet til NTB.

Ho viser til at tre av fire ordførarar beskriv sjukepleiarar som den yrkesgruppa det er vanskelegast å rekruttere.

– Det manglar 5.900 sjukepleiarar, dei fleste av dei i kommunane. Behovet for sjukepleiarar framover er enormt. Vi er urolege og alvorleg bekymra for pasienttryggleiken og kvaliteten på helsetenestene, påpeikar forbundsleiaren.

Avvist i uravstemmingar

Bakteppet for meklinga er at medlemmene i dei to Unio-forbunda Sjukepleiarforbundet og Utdanningsforbundet sa nei til resultatet av lønnsoppgjeret mellom KS og Unio.

Semja var klar 16. september, men vart avvist i uravstemmingar.

I desember aksepterte likevel sentralstyret i Utdanningsforbundet eit forslag frå Riksmeklaren, og dermed var faren for lærarstreik over.

Meklinga til sjukepleiarane skulle opphavleg vore gjennomført i slutten av november, men vart utsett til over nyttår på grunn av smittesituasjonen.

Tek ikkje lett på streik

For sjukepleiarane handlar oppgjeret framfor alt om lønn. Samtidig viser Larsen til at ein i Spekter-området fekk til auka kostnadsdekning av utdanning for sjukepleiarar.

– Det er pengar i det òg. Men for den store delen av dei vel 37.000 sjukepleiarane, spesialsjukepleiarane, helsesjukepleiarane og jordmødrene i kommunane er det høgare lønn som har betydning, seier ho.

– Korleis vurderer du streikefaren?

– Streik er det einaste verkemiddelet ein arbeidstakarorganisasjon har. Det er ikkje noko vi tek lett på, og det skal vi heller ikkje gjere.

– Trur du befolkninga vil ha forståing for streik midt i ein pandemi?

– Det får vi ta når vi kjem dit. Men vi går inn i meklinga med håp og tru på ei løysing. Om det skulle komme til ein streik, er det uansett for ei livsviktig investering i ein kompetanse som er heilt nødvendig.

