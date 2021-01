Resultatlaust søk i natt etter sakna i Gjerdrum

innenriks

– Det er ikkje gjort nye funn i natt, fortalde operasjonsleiar Gisle Sveen i Aust politidistrikt til NTB i 4.30-tida måndag morgon.

I alt ti personar var sakna etter skredet som gjekk natt til onsdag 30. desember. Søndag vart tre døde personar henta ut av skredområdet, og dermed er i alt sju personar stadfesta omkomme.

Sveen understrekar at det framleis blir søkt med håp om å finne overlevande, og at innsatsen i natt har vore retta mot område og strukturar der det er håp om å finne folk.

Til TV 2 opplyser politiet at leitemannskap og hundar no er henta ut frå skredområdet for å kvile og at det aktive søket blir teke opp att i 8-9-tida. Området blir i mellomtida overvaka frå utsida av skredet.

Avhengig av holrom

Fem av dei totalt ti sakna er per søndag identifisert, og tre personar er framleis ikkje funne.

Innsatsleiar helse Gunnar Farstad fortalde på ei pressebrifinga søndag kveld at det ikkje er umogleg at nokon kan ha overlevd, trass i den låge temperaturen.

– Føresetnaden er at dei ligg i eit holrom i ein bygningsmasse, sa han.

– Det er historier frå andre stader i verda, rett nok stor sett med høgare temperatur, der ein har overlevd lenge. Det avheng av at ein er i eit holrom der det òg er isolasjon, sa Farstad.

Han la til at det er norske erfaringar med at folk har overlevd med langt under 20 grader i kjernetemperatur.

Politihundar skadd i søk

Sjølve skredgropa er om lag 700 meter lang og 300 meter brei og er utfordrande å gå i.

– Vi legg veg der hundeekvipasjane markerer og søkjer mot bygningsmassar og der det kan vere holrom, fortalde Inge Myhrer søndag. Han er fagansvarleg for urbant søk og redning (usar) og leiar for redningsgruppa i Nedre Romerike brannvesen.

Blant leitemannskapa som bidreg er patruljehundar frå Oslo politidistrikt.

– Hundane våre har gjort ein imponerande jobb, trass i farar og miljø. Laurdag kveld søkte ein av hundane i eit område der han tråkka gjennom eit vindauge. Det resulterte i eit stygt kutt og han vart hasta til veterinær der han ligg til overvaking etter behandling, skriv Oslo politidistrikt på Facebook.

– Han vil bli bra, men kan dessverre ikkje bidra her lenger. Ytterlegare eit par hundar har skadd seg i søket, men vil vere raskt tilbake i arbeid, skriv ein av hundeførarane i innlegget.

