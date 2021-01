Opposisjonen ber Solberg gjere greie for nye smitteverntiltak i Stortinget

innenriks

Oppmodinga kjem etter kontakt mellom dei parlamentariske leiarane i opposisjonen på Stortinget måndag morgon.

– Vi er no i ei nedstenging som minner om situasjonen i mars, seier Ap-leiar Jonas Gahr Støre til NTB.

Han seier at statsminister Erna Solberg (H) derfor så raskt som mogleg etter dei 14 dagane med nedstenging bør komme med ei brei forklaring for Stortinget om smittesituasjonen i Noreg og landa rundt, om planane og kapasiteten for vaksinasjonen, og dessutan dei økonomiske tiltaka for å kompensere kriseramma bedrifter.

– Vi har over 200.000 ledige, og statsministeren seier sjølv vi må vente ei rekkje konkursar på nyåret. Det er naturleg og ønskjeleg at Stortinget får høve til å diskutere dette og framme forslag til korleis tiltak kan avgrense skadeverknadene, seier Støre.

Opposisjonen vil òg be presidentskapet om å utsetje den planlagde opninga av Stortinget neste veke for å bidra til dugnaden med å avgrense sosial kontakt.