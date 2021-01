NVE: Kan gå an å bu i områda rundt skredet i Gjerdrum igjen

innenriks

– Det er klart det er mogleg å komme tilbake til ein struktur her i sentrum som gjer at Ask sentrum framleis er ein fin stad å bu, sa regionsjef Toril Hofshagen i Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) på ein pressekonferanse måndag.

Rundt 1.000 personar er evakuerte frå bustader i skredområdet på Ask i Gjerdrum kommune. NVE jobbar no med å finne ut kor tett på skredet det er trygt å bu.

– Det er klart det er ei randsone der, og det er nettopp kor langt opp den manglande stabiliteten strekkjer seg, det blir jobba tungt med. Både med grunnundersøkingar inne i evakuerte område og med grundige geotekniske utrekningar, seier Hofshagen.

Gropa etter skredet og kantane rundt må òg sikrast.

– Gjenoppbygningsarbeidet og sikringsarbeidet er ei stor utfordring, slik at ein både får stabilisert skredgropa, men også sjølvsagt skråningane.

NVE hjelper no Gjerdrum kommune med å planleggje korleis området kan takast i bruk igjen og byggjast opp igjen.

– Parallelt blir det òg jobba med stadige undersøkingar i sentrumssona som er evakuert.

