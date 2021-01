Idrettshallar i nord stengjer dørene

innenriks

I Tromsø vil hallane vere stengde til og med 18. januar, opplyser kommunen i ei pressemelding.

Toppidretten og kulturutøvarar som har eit særskilt unntak med eiga regulering, blir ikkje omfatta av stenginga. Utandørs idrettsaktivitetar kan gjennomførast dersom det er mogleg å halde god avstand, opplyser kommunen.

Også i Alta vart alle idrettshallar stengde for aktivitet måndag formiddag. Også Finnmarkshallen, som både har innandørs fotballbane og handballhall, stengjer dørene. Det betyr i praksis at idrettslaga i Alta står utan moglegheit til å trene og spele kampar dei to neste vekene, skriv Altaposten.

Søndag varsla regjeringa ei sosial nedstenging dei neste to vekene.

