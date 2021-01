Gjerdrum-skredet: Skulestart utsett til slutten av veka

innenriks

– Det er viktig å bidra til at ungdommane får tilbake kvardagen og ei viss form av normalitet, seier rektor Stine Thorstensen på ei presseorientering måndag ettermiddag.

Måndag var det planleggingsdag for dei tilsette.

– Eit sterkt prega gjeng, beskriv rektoren.

Skulestarten er utsett til torsdag og fredag, og halvparten av elevane skal på skulen kvar av dagane. Utsetjinga kjem òg av raudt koronanivå, opplyser rektoren.

– Det er viktig at alle får komme på skulen før helga og får sett kvarandre, seier ho.

Ordførar Anders Østensen (Ap) snakka òg på presseorienteringa. Han beskriv framleis situasjonen som uverkeleg.

– Vi er framleis veldig sorgfulle og fortvila over utfallet som raset har hatt. Vi håpar at dei som framleis er sakna, kan bli funne, seier han.

Samtidig er han oppteken av å få noko av kvardagen tilbake for innbyggjarane i Gjerdrum kommune.

– Vi skal no møte mange barn med behov for omsorg og for å få svar på spørsmål dei måtte ha, seier ordføraren.

