Gjerdrum-skredet: Leitemannskapa søkjer døgnet rundt etter overlevande

innenriks

Ved 18.30-tida måndag var det framleis ikkje gjort nokon nye funn, men redningsarbeidet vil halde fram mot kvelden og gjennom natta. Det opplyser innsatsleiaren til politiet qk9z7mfaem0.

– Det blir framleis jobba i skredgropa, seier Myrbø.

– Tilbakemeldingane vi får, er at det går greitt og at det framleis er tøffe forhold, men det er ikkje noko problem å halde fram resten av kvelden og ut over natta.

Innsatsleiaren stadfesta at det framleis er ein redningsaksjon og at dei dermed leitar etter overlevande.

Til no er seks av dei sju som er funne omkomne i leirskredet på Ask i Gjerdrum, identifiserte. I alt ti personar var sakna etter leirskredet som gjekk natt til onsdag 30. desember.

