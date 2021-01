Framleis problem for kommunikasjonsverktøyet Slack

innenriks

Den første meldinga om at kundar hadde trøbbel med å komme seg inn i chattekanalen kom måndag ettermiddag klokka 16.14.

Ein halv time seinare melde selskapet på nettsidene sine at dei framleis jobba med å løyse problema for dei 12 millionar brukarane sine.

Ved 19-tida opplyste Slack at fleire av brukarane klarte å logge seg inn, men at tenesta hadde redusert yting. Selskapet skriv at dei beklagar overfor kundane sine.

Også fleire andre nett-tenester, mellom dei Google, Zoom og Microsoft Teams har problem, ifølgje VG. Avisa viser til oversikta til nettsida Downdetector ved 17-tida.

(©NPK)