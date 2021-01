Fleirtal vil ha blindeskrift på matvarer

innenriks

Samtidig meiner tre av fire at det er viktig at produkt som kan vere farlege – vaskemiddel og kjemiske produkt – blir merka med punktskrift. Nesten åtte av ti meiner at viktig offentleg informasjon òg må komme i punktskrift, kjem det fram av undersøkinga, som er utført av Ipsos.

– Ønskjer vi oss eit samfunn kvar personar som er blinde eller har sterkt nedsett syn skal kunne delta på lik linje med alle andre, er vi nøydde til å få punktskrift på produkt og kunne tilby informasjon tilgjengeleg i punkt, seier Sverre Fuglerud, seksjonsleiar for samfunnskontakt i Blindeforbundet.

Måndag 4. januar er FNs internasjonale dag for punktskrift, og i samband med dette har Blindeforbundet bede om eit møte med landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF). Der vil dei stille krav om punktmerking av daglegvarer.

– Det er jo kjekt å vite om det er mjølk eller jus ein heller over havregrauten, seier Fuglerud.

