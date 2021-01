Auka smittepress på sjukeheimar i Oslo – ber pårørande bli heime

innenriks

To bebuarar på Sofienberghjemmet som var sjuke med covid-19, døydde torsdag og søndag. Søndag døydde òg ein covid-19-sjuk bebuar på Fagerborghjemmet. I alt har 44 bebuarar på sjukeheimar i Oslo døydd som følgje av virussmitte. No slår Sykehjemsetaten alarm om auka smittepress og fleire sjuke. Seks sjukeheimar har smitteutbrot.

– 45 tilsette og 22 bebuarar er no smitta med covid-19. Det er no smitteutbrot på Nordberghjemmet, Uranienborghjemmet, Hovseterhjemmet, Sofienberghjemmet, Oppsalshjemmet og Fagerborghjemmet, seier direktør Helge Jagmann i Sykehjemsetaten.

Han seier det i jula har vore fleire tilfelle der pårørande har teke med smitte inn i sjukeheimane. No tilrår Jagmann pårørande om ikkje å komme på besøk før bebuarane på sjukeheimane er vaksinerte, med mindre det finst situasjonar som krev besøk.

Snittalderen på dei døde er 85 år, og dei fleste av dei har hatt fleire sjukdommar. Sjukeheimsetaten skjerpar reglane for besøk til eitt per veker og då maksimalt to besøkjande om gongen. Bebuarar på 5 av 39 sjukeheimar i Oslo vart vaksinerte i romjula. Denne veka skal bebuarar på ytterlegare 27 sjukeheimar vaksinerast.

(©NPK)