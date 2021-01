444 nye koronasmitta siste døgn – 63 fleire enn for ei veke sidan

innenriks

I alt var det ved midnatt natt til måndag registrert 50.710 koronasmitta personar her i landet sidan pandemien braut ut, viser førebelse tal frå det nasjonale meldesystemet for smittsame sjukdommar (MSIS).

Dei siste sju dagane er det registrert til saman 3.602 nye smittetilfelle i Noreg. 2,7 millionar personar er til no testa for koronavirus her i landet.

128 koronapasientar var søndag innlagde på sjukehus. Det var éin fleire enn dagen før.

Til saman er 436 koronasmitta personar døde i Noreg sidan mars, viser førebelse tal. Om pasientane har døydd av eller med covid-19, er ikkje alltid mogleg å slå fast.

64,0 prosent av alle døde har fylt 80 år. I aldersgruppa under 50 år er det meldt om ni dødsfall i Noreg.

