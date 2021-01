Solberg: Skattekutt i Bø utfordrar systemet

innenriks

Bø i Vesterålen har fått stor merksemd for kuttet sitt i formuesskatten. Rett før jul varsla òg Strand kommune i Rogaland eit liknande kutt.

– Alle kommunar har moglegheit til å setje ned inntektsskatten og den kommunale formuesskatten. Når ingen har gjort det, er det nok fordi ein kanskje veit at det er veldig vanskeleg med den typen detaljert inntektssystem som vi har, seier Solberg til NTB.

Ho viser til at opninga i lovverket for lokale kutt i inntekts- og formuesskatt ikkje heng saman med det finmaska systemet for inntektsomfordeling og utgiftsdekning i norske kommunar.

– Systemet er ikkje tilpassa og blir sjølvsagt no utfordra, konstaterer statsministeren.

Omstridt

Bø kuttar frå 1. januar 2021 den lokale delen av formuesskatten frå 0,7 til 0,2 prosent. Strand set ned formuesskatten frå 0,7 til 0,45 prosent i 2022.

Grepet til Bø-ordførar Sture Pedersen har skapt ein nasjonal debatt om økonomiske konsekvensar. Økonomane til KS har konkludert med at kommunar som gjer slike vedtak, må førebu seg på reduserte inntekter dei første åra etter nedsetjinga.

Skattekuttet vil påføre Bø rundt 5 millionar kroner i tapte inntekter frå dei som allereie bur i kommunen. Dette tapet må kommunen sjølv ta.

Samtidig har regjeringa gjort eit særeige unntak for Bø. Kommunen vil få hjelp til å dekkje fellesskapets skattetap som oppstår når folk med formuar flyttar til kommunen, ifølgje NRK.

Inntektssystemutvalet skal gjere ein heilskapleg gjennomgang av inntektssystemet for kommunane innan 1. juni 2022.

Utanfor boksen

Solberg meiner like fullt det er bra at folk «tenkjer utanfor boksen» og utfordrar etablerte sanningar.

– Det har Sture i Bø gjort lenge. Han har bidrege til å leggje forholda til rette for at eitt av dei selskapa som produserer datasystem for kommunesektoren, vart etablerte i Bø, seier ho.

– Men korleis skaper kutt i formuesskatten arbeidsplassar lokalt?

– Det å ha folk med høg formue og høg økonomisk aktivitet gir ringverknader som ikkje dreier seg berre om skatt til kommunen. Det bidreg til eit miljø som gjer at du får meir inntekter, aktivitet og investeringar, seier Solberg.

Men økonomiprofessor Jarle Møen ved Noregs handelshøgskole er skeptisk til å bruke redusert formuesskatt som eit næringspolitisk verkemiddel.

– Det blir privatøkonomisk lønnsamt å flytte til Strand, men det blir ikkje meir lønnsamt å skape arbeidsplassar lokalt. Kapitalen som dei nye innbyggjarane eig, kan vere investert kvar som helst utan at det påverkar skatten, seier han til NRK.

– Lokale skatteparadis

Både Arbeidarpartiet og SV har kasta seg inn i debatten om lokale kutt i formuesskatten.

– Den resterande utgifta – ei udekt rekning – vil bli større jo fleire kommunar som vel å gjere dette, seier SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski til NTB.

– Vi vil fjerne moglegheita kommunane har til å setje ned den kommunale formuesskatten, fordi det vil innebere lokale skatteparadis rundt om i landet, påpeikar ho.

Ap-nestleiar Bjørnar Skjæran åtvarar mot kutt i formuesskatten, ein skatt han meiner er ein viktig del av eit rettferdig skattesystem.

– Når rekninga for dette i tillegg blir send vidare til alle andre kommunar, blir det dobbelt urettferdig, skriv han på Facebook.

Høgre vedtok på landsmøtet sitt i haust å fjerne heile formuesskatten, eit grep som ville kosta rundt 15 milliardar kroner. Men Solberg avviste kort tid etter at det er aktuelt å fjerne heile den omstridde skatten.

