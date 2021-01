FHI slår alarm: Heile nedgangen kan vere utradert

innenriks

Dei endelege tala kjem ikkje før onsdag. Men slik det ligg an no, kan inneverande veke få smittetal som er omtrent på same nivå som då bølgja i haust var på sitt høgaste i november.

Det viser førebelse utrekningar som vart lagt fram av Folkehelseinstituttet (FHI) laurdag.

– No er vi kanskje tilbake på det nivået vi var på då det snudde i november. Då er faren stor for at det går høgare enn det nivået, seier direktør Camilla Stoltenberg til NTB.

Høgare smittetal

Smittetalet R har ifølgje FHIs utrekningar stige til 1,3. Det betyr at 100 smitta personar i snitt vil smitte 130 nye.

R vart tidlegare i desember berekna til 1,1. Talet må liggje under 1,0 for at den totale smitten i samfunnet skal gå nedover.

Stoltenberg viser til at det no har vore oppgang i smittetala i minst tre veker. Det skjer etter at det i november vart innført ei rekkje nye tiltak for å slå ned smittebølgje nummer to. Dei nye tiltaka førte då til utflating og nedgang etter ein periode med relativt rask auke i smitten i slutten av oktober og byrjinga av november.

Det høge talet smitta i inneverande veke kjem trass i redusert omfang av testing rundt jul og nyttår. Samtidig har delen positive testar auka, påpeikar Stoltenberg.

Fryktar ny smittebølgje

FHI-sjefen er djupt bekymra for utviklinga. Frykta er at smittespreiinga blir forsterka når kvardagen startar igjen neste veke.

– Det kan vere at vi vil sjå ein nedgang etter jul fordi vi får mindre av den typen sosial omgang som vi har i jula. Men det vi fryktar, er ei utvikling som vi har sett i mange land rundt oss, seier Stoltenberg til NTB.

Ho viser til at fleire andre land har fått ein ny auke i smitten som har overgått den første bølgja i haust.

– Då har det vorte så mykje at det på mange måtar har komme ut av kontroll, og dei har sett i verk veldig sterke tiltak.

– Og du fryktar då at det kan bli nødvendig i Noreg òg?

– Ja, det gjer eg.

Auka kontakt i jula

Dei førre vekene har smitten auka med 6–7 prosent per veke.

FHIs ekspertar meiner fleire forhold kan liggje bak utviklinga. Den sosiale kontakten har auka gjennom jula – både i form av julehandel og i form av treff med familie og venner og kjende. Samtidig har reisinga auka, både internt i Noreg og inn og ut av landet.

I tillegg følgjer FHI nøye med på nye mutasjonar av koronaviruset som ser ut til å vere meir smittsame. Men det er for tidleg å seie kor mykje virusmutasjonar kan forklare av smitteutviklinga i Noreg.

(©NPK)