Sanners åtvaring for 2021: – Vi står framleis midt i krisa

innenriks

Det er hovudbekymringane til finansministeren for 2021.

– Då eg overtok som finansminister, var sysselsetjinga på veg opp. Arbeidsløysa var låg og nedgåande. Veksten var god, seier finansminister Jan Tore Sanner til NTB.

Han hadde knapt to månader bak seg i finansministerstolen då Noreg vart stengt ned. Sidan har nærast alt handla om å sørgje for at norsk økonomi kjem seg gjennom pandemikrisa.

– Det er rart å ha vore finansminister i eitt år og føle at ein har vore det i fleire år. Eg har lagt fram sju krisepakkar, i tillegg til budsjetta, konstaterer Høgre-veteranen.

Best i klassen – nesten

Sanner kan no feire ein viktig delsiger. Berre to land i Europa har eit mindre fall i økonomien enn Noreg i 2020, nemleg Litauen og Tyrkia, ifølgje ein fersk OECD-rapport.

Men sjølv om Statistisk sentralbyrå anslår ein vekst på 3,7 prosent i 2021, slår Sanner fast at vi framleis står midt i krisa. Fallet i 2020 kan hentast inn i løpet av 2021, men vi vil framleis liggje lågare enn vi ville gjort utan pandemien, konstaterer han.

– Det betyr at pandemien kjem til å prege norsk økonomi i fleire år framover. Vi kan ikkje seie at no er det over, på ingen måte, seier Sanner.

– Når eg likevel kan seie at eg er optimistisk, er det fordi vi har klart å halde kontroll på smitten, at vi har klart å halde aktiviteten oppe, sjølv om mange bransjar og bedrifter er hardt ramma.

Sanner meiner nøkkelen har vore at Noreg har prioritert helse først. Dei landa som har prioritert å slå ned smitten, har òg raskast klart å få opp aktiviteten i økonomien.

Uroleg for 2021

Håpet for 2021 er at massevaksinasjon etter kvart skal knekkje pandemien. Prognosen er at det vil gi kraftig økonomisk vekst og ein forbruksfest, sidan nordmenn flest har mykje pengar å bruke når samfunnet blir gjenopna.

Finansministeren maner likevel til varsemd og trekkjer opp tre hovudbekymringar:

* At arbeidsløysa bit seg fast. I desember er det registrert 193.300 heilt ledige, delvis ledige og arbeidssøkjarar på tiltak hos Nav.

* Ei konkursbølgje blant bedrifter som hadde ein svak posisjon inn i 2020, har teke opp store lån og no skal betale tilbake utsette skattar og avgifter. Nokre bransjar kan oppleve at marknaden er forsvunne.

* Ungdommar som har betalt ein høg pris under pandemien, med mykje isolasjon, heimeskule og digital studietid åleine heime på hybelen.

Sanner viser til at uendeleg mange lærarar og frivillige har strokke seg mykje lengre enn ein kunne forvente.

– Likevel sit eg med ein klump i magen ved inngangen til 2021, fordi vi veit at mange unge har betalt ein høg pris.

Meir krisehjelp

I år har regjeringa brukt 130 ekstra oljemilliardar på krisehandteringa. Neste år er det sett av 40 milliardar kroner til mellombelse koronatiltak, på toppen av eit budsjett som er skrutt inn mot å skape aktivitet i økonomien.

Og det vil komme meir, garanterer Sanner – han veit enno berre ikkje nøyaktig kor mykje. Uføreseielegheita i pandemien gjer at regjeringa planlegg for ulike scenario frå 1. mars, når dagens breie kompensasjonsordning går ut.

Sanner understrekar at kompensasjonstiltak bør brukast i ein situasjon der strenge smitteverntiltak fører til nedstenging av økonomien.

– Men når vi byrjar å lette på smitteverntiltaka, er det andre typar tiltak som er riktig og viktig. Då er det aktivitet som skal stimulerast, seier han.

(©NPK)