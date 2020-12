Redningsmannskap er fira ned i skredet

innenriks

– Det føregår søk med bruk av to helikopter. Det er fira ned ein hundeekvipasje frå Oslo politidistrikt, ein redningsmann og eit Usar-mannskap frå Oslo brann og redning, sa innsatsleiar i politiet Roger Pettersen på ei orientering til pressa klokka 13.45 torsdag ettermiddag.

Søket vert gjort i restane av hus eller modular som er forholdsvis intakte etter skredet.

Hunden er inne i huset og redningsmannskap er på utsida og støttar hundeførar.

I 14.15-tida melder NTBs reporter på staden at ein person blir fira opp av skredet til eit Sea King-helikopter.

Politiet har så langt ikkje meldt om funn av menneske inne i det huset redningsmannskapa arbeider i. Ti personar er framleis sakna etter kvikkleireskredet som gjekk i firetida onsdag morgon.

Halvtanna døgn etter at skredet skjedde, vurderer nødetatane framleis operasjonen som ein redningsaksjon.

– Vi søkjer etter overlevande og står fast på det, seier Pettersen.

Politiet presiserer dei søkjer i husa for å avklare og forsikre seg om at dei har søkt i dei to husa så godt som dei kan, og stadfeste at det ikkje er personar der.

Bygga ligg på staden i raset der det er minst risiko.

– Det er på grensa til kva som er forsvarleg, men det er innanfor det vi gjer no, seier Pettersen.

