Politiet: Framleis er ingen funne i skredområdet – redningsaksjonen etter overlevande held fram

Operasjonen i raud sone i skredet er no avslutta. Det var litt over klokka 13 at politiet sende ned redningsmannskap og redningshund for å søkje i to hus som var forholdsvis intakte.

– Det har ikkje medført at vi har funne nokon personar, men det har gitt oss ein del nødvendige svar for å få kartlagt ordentleg, og som kan gi oss svar i det puslespelet vi driv med, seier innsatsleiar Roger Pettersen på ein pressekonferanse klokka 16.

Politiet har klart å identifisere kva adresser dei to husa har.

– Det er ingen personar på dei to adressene som er sakna. Alle er i god behald.

Den totale operasjonen held fram med full styrke i leitinga etter overlevande.