NHO-sjefen slår EØS-alarm

innenriks

– Vi har ikkje tid til å diskutere EØS-avtalen, seier Almlid til NTB.

Han ser med uro på den debatten som no blir piska opp om EØS føre valåret 2021.

NHO toler alle diskusjonar, understrekar NHO-sjefen. Men det Noreg bør diskutere no, meiner Almlid, er korleis eksporten kan aukast, og korleis norske bedrifter kan hjelpast inn på vanskelege nye marknader.

– Noreg er eitt av OECD-landa som har tapt mest eksport dei siste åra. Eksporttala er gått ned. No må vi sikre at eksporten går opp, for det er nøkkelen til fleire arbeidsplassar. Og då byrjar vi ikkje med å diskutere om vi skal ha ein EØS-avtale, seier han.

– Jobb nummer éin i 2021 er å sikre at folk har jobb. Då utfordrar du ikkje den viktigaste avtalen for norske arbeidsplassar. Og det er EØS-avtalen.

Paradoks

Almlid viser til at både Senterpartiet og SV har programfesta at EØS-avtalen skal seiast opp. Dei to partia har framgang på målingane og kan få auka innverknad etter valet, åtvarar han.

Det same gjeld Raudt, som kan komme over sperregrensa til hausten.

I befolkninga er det derimot aukande oppslutning om EØS-avtalen, spesielt blant dei unge.

– Det er eit paradoks at oppslutninga om EØS-avtalen går opp samtidig som oppslutninga om dei partia som er kritiske til EØS-avtalen, går opp. Eg tippar at dei merkar seg det og ønskjer å gjere eit godt val utan å måtte profilere seg så sterkt på å vere EØS-motstandarar, seier NHO-sjefen.

– Men vi må jo ta partiprogramma på alvor. Vi må jo tru at dei ønskjer å gjennomføre eigen politikk. Og jo større dei blir, desto meir får dei til å gjennomføre eigen politikk.

Brexitdebatt

I Klassekampen tysdag seier både Senterpartiet og SV at Storbritannias nye frihandelsavtale med EU er betre enn EØS-avtalen. Ifølgje dei aktualiserer dette behovet for å revurdere EØS i Noreg.

Heilt feil, meiner Almlid.

Ein avtale à la den britiske vil ifølgje han bety gjeninnføring av grensekontroll for sjømat og slutt på fri flyt av arbeidskraft mellom Noreg og EU.

– For norske bedrifter vil ein slik avtale med EU vere ei ulykke, seier Almlid.

– Den gir dårlegare marknadstilgang enn EØS og er eit dårleg alternativ for Noreg. Det er forskjell på å vere ein del av EUs indre marknad, slik Noreg er, og å vere på utsida, slik Storbritannia blir.

Fryktar proteksjonisme

Almlids frykt er at proteksjonismen skal vinne fram i kjølvatnet av koronakrisa, både i Noreg og i resten av verda.

– Det er veldig beklageleg. Vi treng open handel for å sikre jobbar til folk, seier han.

NHO-sjefen trur ikkje den auka handelspolitiske spenninga mellom USA og Kina vil gå over når Joe Biden overtek som president. Samtidig vil brexit bety meir krøll i handelen med Storbritannia.

Er det noko koronakrisa har vist, meiner Almlid, så er det kor viktig eksportnæringane er for sysselsetjinga.

– Skal Noreg lykkast med å skaffe arbeid til folk, så må vi lykkast ute i internasjonale marknader. Det er heilt essensielt. Eksport blir viktigare for Noreg, ikkje mindre viktig, fastslår Almlid.

– Proteksjonisme er feil tilnærming for arbeidsplassar.

(©NPK)