Innsatsleiar i Gjerdrum: – Jo meir tid som går, jo dårlegare blir oddsen

Ti personar er framleis ikkje gjort greie for i 7-tida torsdag morgon, over eitt døgn etter at det kraftige skredet starta. Det har vore gjennomført søk gjennom heile natta, og leiteaksjonen blir trappa opp i takt med at lyset kjem torsdag.

– Håpet vårt er framleis å finne folk i live. Tida har vore viktig undervegs i heile redningsaksjonen, jo meir tid som går jo dårlegare blir oddsa, men til så lenge har vi framleis håp, seier innsatsleiar Dag Andre Sylju til TV 2.

Han seier det blir ei løpande vurdering gjennom dagen om arbeidet skal halde fram som ein redningsaksjon, eller endrast til eit søk etter omkomne.