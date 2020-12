Importøren trur det blir meir privat fyrverkeri i år – augelege fryktar konsekvensane

innenriks

– Det er veldig tvilsamt. Om det er fleire som skyt opp, er det sannsynleg at det blir fleire skadar, seier Bull når NTB fortel han om rapportane frå organisasjonen til importørane.

Han er overlege ved augeavdelinga på Haukeland universitetssjukehus.

Då NTB snakka med Rikard Spets i Norsk Fyrverkeriforening, som representerer importørane, tysdag, kunne han nemleg opplyse om gode salstal første salsdag.

– Det er tidleg enno. Dei har berre hatt ein dag med salstal å samanlikne med, men det har vore betydeleg høgare salstal enn i fjor, sa han.

– Det var kjedeleg å høyre. Eg trur det er proporsjonalt med mengda som blir skadd, seier Bull.

Fleire kjøper

Spets trur salsauken kjem av at 2020 på fleire måtar er eit spesielt år.

– No vil folk feire kvar for seg, og då blir det meir fyrverkeri. Det har vi sett internasjonalt med 4. juli i USA og Bonfire Night (5. november) i Storbritannia. Folk er leie av 2020 og ønskjer å markere inngangen til 2021, sa Spets.

– Forbrukarmønster-undersøkingar i USA og Storbritannia konkluderer med at folk som normalt ikkje kjøper fyrverkeri kjøper i år.

Spets trur dette kjem av at barnefamiliar som normalt møtest på nyttårsaftan, kanskje vil halde seg for seg sjølv i år.

Tryggleik

– Om det er folk som ikkje brukar å skyte opp, er det desto viktigare at folk får vite at dei må verne seg, seier han.

– Det er viktig at folk no får opplyst at det er viktig med vern, og at ein er edru. At dei passar på at batteria er stabile.

Spets er klar på at seljarane deira er opplærte i sal av fyrverkeri.

– Dei deler ut tryggingsbriller og gir råd. Alle dei som kjøper får òg med seg informasjon, seier han.

Ønskjer forbod

Bull grunngir at det vil komme fleire skadar i år, med at det har vore eit stabil tal på skadar dei siste åra.

– Det er dessverre slik at i dei 15 åra eg har jobba med dette, har det vore i snitt 16 skadar kvart år. I fjor trudde eg først det var ein nedgang, men så vart det 15 likevel. Vi ligg på det nivået og greier ikkje å få det ned, seier han, og legg til at dei allereie har fått den første skaden i Bergen i år.

Han meiner den einaste måten å bli kvitt skadane på, er ved å gjere privat oppskyting ulovleg.

– Folk veit kva dei skal gjere i hovudet, men gjer det ikkje likevel. Derfor bør det bli privatforbod.

