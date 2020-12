Framleis bygningar som kan rase i Gjerdrum

innenriks

Politiet seier torsdag morgon at det ikkje har rasa ut fleire hus i løpet av natta. Totalt ni hus og 31 bueiningar har så langt rasa ut.

– Det er geoteknikarane vi har kontakt med, og dei fortel at skredet framleis er i rørsle. Det er framleis bygningar som ligg heilt på kanten som vi hadde forventa ville rase i løpet av natta, og viss det skjer no dei neste timane, er det ei forventa hending, seier innsatsleiar Dag Andre Sylju i Aust politidistrikt.

Bygningane som står i fare for å rase står no tomme etter at bebuarane har vorte evakuerte.

