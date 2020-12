FHI er bekymra for at smittetala ikkje går ned

innenriks

– Den går jo ikkje ned – så vi vurderer smittesituasjonen som ustabil. I og med at vi ikkje ser den nedgangen som vi kunne forventa eller håpa på, med dei tiltaka som er innførte, seier smitteverndirektør Geir Bukholm i Folkehelseinstituttet til VG.

Han meiner det òg kan vere fleire smittetilfelle som ikkje er registrerte, og at smittesituasjonen derfor kan verre enn det dagens tal viser.

– Vi ser omtrent same smittenivå som vi har sett dei siste tre vekene no. Men biletet er prega av at vi ikkje veit om folk har testa seg som normalt i julehelga.

Onsdag vart det registrert 732 nye smittetilfelle i Noreg.

(©NPK)