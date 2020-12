Valekspert: – Marginane er hårfine for Raudt og MDG

innenriks

Sjølv om Stortingets to einmannsgrupper MDG og Raudt i nesten to år har lege over sperregrensa på 4 prosent, skal dei ikkje så veldig mange tidelar nedover før dei fell under, fastslår valforskar og professor i statsvitskap Bernt Aardal overfor NTB.

På gjennomsnittsmålingane for desember og november fekk Raudt 4,1 prosent i begge målingar og MDG høvesvis 4,1 prosent og 4,3 prosent.

Han peikar på at det er ekstra uvisse i målingane for dei små partia fordi det er så få personar som utgjer grunnlaget. Det er òg grunnen til at enkeltmålingar gjerne svingar mykje for dei to partia. Raudt har til dømes fått målingar på alt frå 6,4 prosent til 3,3 prosent i desember.

– Men utgangspunktet deira er betre enn det har set ut på lenge, understrekar Aardal.

Til stortingsvalet i 2017 fekk Raudt 2,4 prosent og MDG 3,2 prosent.

Aardal seier det ikkje er lett å seie kven av dei to som har størst sjanse til å klare 4- prosentmerket. MDG har ein fordel med å ha ein veldig tydeleg eigarskap i klima- og miljøsaka, men det kan òg bli svakheita til partiet fordi dei har ein svak profil på andre saker, ifølgje valforskaren.

Raudts svakheit er at dei ikkje har ein tydeleg sakseigarskap til nokon saker, men Aardal seier fokuset til partiet på sosial forskjell kan få auka appell i pandemiåret, der debatten har handla mykje om sosiale forskjellar og problem.

(©NPK)