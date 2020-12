Solberg møtte evakuerte i Gjerdrum: Det gjer stort inntrykk

innenriks

– Det er mange som seier at dette har vore ei veldig skremmande oppleving. Det er mange som tek det med fatning og opplever at dei har fått veldig god hjelp her. Opplevinga frå i natt sit hardt i, og ikkje minst uvissa om framtida; om dei kan flytte tilbake, når dei kan gjere det, eventuelt om dei vil flytte tilbake, seier Solberg (H) etter å ha besøkt evakueringssenteret på Olavsgaard Hotel.

Der fekk statsministeren og justisminister Monica Mæland (H) høyre direkte frå dei evakuerte korleis dei opplever situasjonen.

– Når straumen har gått, nokon bankar på døra, og det er helikopterlydar over, så er det sjølvsagt kaotisk, når du er midt i søvnen. Så tenkjer eg at folk må eige sine eigne historier og fortelje dei sjølve, seier Solberg.

Framleis er 21 personar ikkje gjort greie for etter leirskredet.

