Rundt 500 er evakuerte i Gjerdrum, og det kan bli mange fleire, opplyser ordføraren

– Det kan vere snakk om å evakuere eit betydeleg tal til, seier Østensen til NTB.

– Vi må vurdere kva som må evakuerast, seier han.

Han seier at dei fortløpande jobbar med å ha oversikt over kva som er dei viktigaste oppgåvene til kvar tid.

– Ein må alltid gjer det som er mest kritisk i ei krise. Men no jobbar vi med å få plass til alle dei evakuerte, seier Østensen.

Han fortel at raset i all hovudsak har gått i eit landbruksområde, men at det har forgreiningar inn i eit tett bustadområde.

– Det er der det har vore størst konsekvensar med evakuerte og dei som har vorte ramma, seier ordføraren.

Politiet opplyste på ei pressebrifing klokka 12.10 at det er 26 personar i rasområdet som det ikkje er gjort greie for.

– Det er det vi fryktar mest. Vi er førebudde på at det er eit mogleg utfall, sa Østensen før pressebrifinga.

