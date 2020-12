Raudt nivå på skular og barnehagar i Sarpsborg

innenriks

Kommunen opplyser på nettsidene sine at det mellom anna betyr heimeskule for elevar i grunnskulen måndag 4. og tysdag 5. januar, og dessutan vidareføring av kortare opningstid i barnehagane.

– Raudt nivå er ei løysing som er godt tilpassa situasjonen i kommunen no. Med litt planlegging og nokre justeringar skal vi utarbeide gode og trygge rutinar for barn, elevar og tilsette for perioden som ligg føre oss, seier direktør for oppvekst Erik Bråthen i kommunen.

Det har vore mange smittetilfelle i Sarpsborg og Fredrikstad dei siste vekene. Det er påvist 24 nye tilfelle av koronasmitte i Sarpsborg siste døgn. Fem av dei smitta har ukjend smittekjelde.

(©NPK)