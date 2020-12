Nyttårsfyrverkeriet i Trondheim blir avlyst

innenriks

Kriseleiinga i Trondheim kommune vedtok onsdag at nyttårsfyrverkeriet frå Kristiansten festning av smittevernomsyn. Det skriv kommunen i ei pressemelding.

Tidlegare har kommuneleiinga avlyst familiefyrverkeriet tidlegare på kvelden.



– Vi opplever for tida at mange blir smitta av covid-19 i Trondheim. Dette betyr at det no er ekstra viktig å unngå større samlingar av folk. Risikoen for at folk samlast på festninga under eit nyttårsfyrverkeri ved midnatt blir rekna som stor, skriv kommunen.

Samtidig oppmodar kommunen sterkt til å avlyse private fyrverkeri som kan skape store samlingar av folk.

