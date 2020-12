Ny rekord for Frelsesarmeens julegryter

innenriks

Det er rundt 2 millionar kroner over førre rekord frå 2014, opplyser Frelsesarmeen.

– Vi er djupt gripne over givargleda og omtanken for vanskelegstilte i ei tid der mange sjølv har det vanskeleg, seier kommunikasjonssjef Geir Smith-Solevåg i Frelsesarmeen.

Det var 120. gong Frelsesarmeen sette ut dei tradisjonsrike svarte grytene sine. Vanlegvis står grytene på over 200 stader i landet frå Mandal til Kirkenes, men koronarestriksjonane gjorde at ein i år òg kunne bidra med å betale via SMS, Vipps, Facebook og andre digitale betalingsmåtar.

(©NPK)