NVE fremja innvending mot Gjerdrum-utbygging i 2014

innenriks

Årsaka er at reguleringsplanen ikkje dokumenterte stabilitet for faresona med kvikkleire, skriv avisa. Den aktuelle utbygginga er av ein sjukeheim i nærleiken av bustadene i Nystulia. Alle bebuarar ved sjukeheimen vart evakuerte onsdag.

«NVE mener kommunen gjennom forslag til reguleringsplan ikke dokumenterer at områdestabiliteten er tilstrekkelig for den kartlagte kvikkleirefaresonen og de tiltak planen legger til rette for, slik TEK 10 § 7- 3 med veiledning stiller krav om», skreiv Noregs vassdrags og energidirektorat i konklusjonen sin i saksframlegget for formannskapet i desember 2014.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus kom òg med innvending på same grunnlag som NVE.

Begge innvendingane vart seinare trekte etter at kommunen i samarbeid med eit konsulentfirma visstnok gjennomførte fysiske prøvetakingar i og utanfor planområdet og også samanlikna tidlegare NGI-undersøkingar med eigne funn, ifølgje VG.

TV 2 skriv at Norges Geotekniske Institutt (NGI) i ein rapport frå 2005 beskreiv delar av skredområdet som «svært risikofylt», og vurderte faren for kvikkleireskred i området som klasse 5, det høgaste risikonivået.

NVEs noverande risikovurdering av området er òg faregrad 5, som er det høgaste.

