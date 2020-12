NVE: Lite sannsyn for like store skred andre stader på Romerike no

innenriks

Noregs fremste ekspertar har i fleire timar jobba med å få oversikt over skredet, omfanget og risikoen i Gjerdrum.

– Det er gått eit stort kvikkleireskred ved Ask i Gjerdrum kommune. NVE har sett beredskap og er på plass og hjelper politiet og kommune med evakueringa. Skredet gjekk i eit område med kvikkleire. Det skal spesielle grunnforhold til for at eit kvikkleireskred skal gå slik som på Gjerdrum, og det er lite sannsyn for at tilsvarande store skred vil gå andre stader på Romerike no, skriv NVE i ei pressemelding.

Politiet seier til NTB på staden at dei er førebudde på moglegheita for fleire ras andre stader i distriktet

Ukjend årsak

Kommunikasjonssjef Øydis Ulrikke Castberg i Norges Geotekniske Institutt (NGI) seier til NTB at dei har sendt skredekspertar på kvikkleire til rasstaden på Romerike, som har mykje kvikkleire. Det har vore slike skred i området tidlegare, men den utløysande årsaka til det siste skredet er ikkje kjent enno.

– For å få ei oversikt over situasjonen har NGI, i tillegg til ekspertane som er på staden, ekspertar som no går gjennom alt av tidlegare geotekniske undersøkingar og rapportar som er gjorde på staden for å få ei oversikt over grunnforholda, seier Castberg.

Ber om observasjon

NVEs geologar hjelper politiet for å få oversikt over omfanget av skredet, om det er trygt å ta seg inn i området og kartleggje eventuell fare for nye skred. Dei seier det no er viktig å observere endringar i terrenget og melde desse inn til kommunen. Dette gjeld då særleg observasjonar som oppsprekking og utglidingar.

NVE har det overordna ansvaret for statlege forvaltningsoppgåver når det gjeld førebygging av flaumskadar og skredulykker.

Dette inkluderer mellom anna jordskredvarselet, eit viktig hjelpemiddel for å vurdere aktuell skredfare og skredtype. Jordskredvarslinga varslar likevel ikkje fare for kvikkleireskred og leirskred, sidan denne typen skred er utløyste av erosjon over tid eller aktivitet som til dømes deponering av masse, grave- og sprengingsarbeid.

