MDG og Raudt augnar slutten på singellivet

Dei er veldig grøne eller veldig raude og har vore bitte små, men Miljøpartiet Dei Grøne (MDG) og Raudt har begge bite seg fast på rett side av sperregrensa nesten samanhengande i to år.

Sjølv om marginane er små, er både MDG-leiar Une Bastholm og Raudt-leiar Bjørnar Moxnes overtydd om at prognosane vil halde heile vegen til valet, og at åleinetilværet på Stortinget snart er over.

Begge er samtidig overraska over kor mykje det har vore mogleg å oppnå åleine.

Felte Listhaug

– Vi trudde det berre ville bli ein talarstol i fire år for å fortelje kva Raudt meiner, men vi har klart å prege samfunnsdebatten i saker som profittfri velferd, bemanningsbyrå, luftambulansen, Acer og ei rekkje arbeidslivssaker, samanfattar Moxnes.

Raudt stod bak forslaget som statsminister Erna Solberg har kalla det største nederlaget sitt denne perioden: innstrammingane av reglane for innleige av arbeidskraft. Raudts mistillitsforslag mot dåverande statsråd Sylvi Listhaug (Frp) i 2018 førte til at ho trekte seg for å unngå regjeringskrise.

Une Bastholm kan skilte med ein vaskeekte regjeringskrise. Ho var den som fremja forslag i Stortinget om å hente heim den sjuke fem år gamle guten frå al-Hol-leiren i Syria hausten 2019. Ei sak som enda med at Frp gjekk ut av regjering då guten til slutt vart henta heim.

– Her meiner eg mitt eine mandat var heilt avgjerande. Det at eg tok saka til Stortinget, flytta debatten heilt vanvitig, seier Bastholm.

Eit forslag om å utvide og styrkje retten til fri rettshjelp som enda med fleirtal for å greie ut og forbetre ordninga, er eit anna punkt på sigerslista.

Bastholm peikar òg på betydninga av det ho kallar det skjulte kvardagslege presset både på regjeringa og dei andre partia ved at dei alltid veit dei blir sett i korta på miljø og klima.

Hardt for familielivet

Raudt og MDG har òg gjort Stortinget meir familievennleg. For dei to småbarnsforeldra og eine-representantane vart det etter kvart uhaldbart å leve med stortingslivets heilt uføreseielege rytme der voteringar kunne skje når som helst og på kort varsel, gjerne langt på kveld eller natt etter lange debattar. Dei to fekk med seg dei andre partia på å innføre faste voteringstider i 2018.

– Dei store partia kan dele på belastninga og oppgåvene, men vi må alltid vere til stades. Eg visste aldri om eg kunne hente i barnehagen eller lage middag, seier Moxnes, som har ein femåring og ein niåring heime.

Bastholm, med ein treåring heime og ein baby i magen, fastslår at eikvinnesgruppelivet tidvis er beintøft som småbarnsmor og at mykje familieansvar fell på sambuaren.

– Det er ingen som kan hoppe inn for meg viss eg blir sjuk gjennom dagen eller må springe til barnehagen, seier ho.

Vil på vippen

Begge partia har som mål til hausten å få eit valresultat på rundt 7 prosent, hamne på vippen og få avgjerande innverknad på Noregs neste regjering.

– Då vil ein merke at klimautsleppa vil gå raskt ned, naturen blir berga og at det bli lettare å velje rett, for vi vil gjere det billegare å køyre buss og tog, ete grønt og vegetarisk og å reparere i staden for å kjøpe nytt, seier Bastholm.

– Eit Raudt over sperregrensa vil merkast med ei heilt ny kraft i kampen mot Forskjells-Noreg og for profittfri velferd, seier Moxnes.

Begge gleder seg til å kunne vise fram ei større breidd i sakene til partiet.

– Eg gler meg til å vere litt meir enn berre «prinsessen av miljømasing», seier Bastholm med ein tørr latter.

Raudgrønt vakuum

Begge ønskjer eit regjeringsskifte og ei ny raudgrøn regjering, men medan MDG ønskjer seg inn i ei regjering for å ta ansvar, trur Raudt dei vil få meir gjennomslag ved å stå på utsida.

Slik målingane har set ut dei siste månadene, treng likevel dei store raudgrøne partia verken MDG eller Raudt for å få fleirtal. Men innverknad vil dei få uansett, trur Bastholm og Moxnes.

– Ei sentrums-venstre-regjering med enorm fallhøgd, som må levere og vere lydhøyre til fagrørsla, gir jo eit Stillehav av moglegheiter til å presse og dra i riktig retning, fastslår Moxnes fornøgd.

