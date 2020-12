Kommunane på Nord-Jæren strammar inn koronareglar

innenriks

Ordførarane i Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg la onsdag fram ei ny forskrift for lokale smitteverntiltak på ein felles pressekonferanse. Avgjerdene kjem etter lokal smitteauke i juleveka.

I tillegg til at munnbindbruken blir skjerpa, blir talet på personar som får delta på arrangement på offentleg stad eller i leigde lokale kutta frå maksimalt 50 personar til 20 for både utandørs og innandørs arrangement.

Ordførarane tilrår å avgrense talet på sosiale kontaktar gjennom ei veke til 10 personar, utover eigen husstand og på skule/arbeid. Det nasjonale forbodet mot private samankomstar på offentleg stad og i leidde lokale blir innskjerpa frå 20 til 10 personar.

Arrangement for meir enn 10 personar må ein melde frå om, der dette tidlegare var 20. Fleire tidlegare tiltak blir innførte att, som skjenkestopp klokka 22.00 og registreringsplikt og avstandskrav for gjester. Forbod mot idretts- og fritidsaktivitetar for vaksne i grupper større enn 10 personar blir òg innførte att.

Gjeldande tilråding om bruk av heimekontor og å unngå kollektivtransport gjeld framleis.

Alle dei fire ordførarane deltok på pressekonferansen, Stavangers Kari Nessa Nordtun (Ap), Sandnes' Stanley Wirak (Ap), Solas Tom Hennig Sletthei (Frp) og Randabergs Jarle Bø (Sp).

Dei fire ordførarane understrekar at den alvorlege smittesituasjonen gjer at årets nyttårsfeiring må dempast ned.

– Vi må alle tenkje på smittefaren og avgrense talet på nærkontaktar. Hald avstand, vask hendene, ver ekstra observante på symptom og ha låg terskel for testing, seier dei fire.

Tiltaka gjeld i dei fire kommunane frå og med 31. desember og varer til 22. januar.

