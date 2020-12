Ingen arresterte så langt etter knivstikkinga i Oslo

innenriks

– Vi har ikkje fått noko oppdatert informasjon frå sjukehuset når det gjeld fornærma førebels. Men hadde det oppstått kritiske omstende, hadde vi nok vorte varsla om det, seier fungerande seksjonsleiar Knut Jensen ved drapsseksjonen i Oslo-politiet.

Saka blir framleis etterforska som drapsforsøk, seier Jensen, og legg til at etterforskinga går føre seg med uforminska styrke.

– Det er jobba ein del gjennom natta, og vi føler at vi har ei god framdrift i etterforskinga.

Så langt har politiet ikkje arrestert nokon i saka.

– Vi kjenner ikkje årsaka til saka, for det er det for tidleg i etterforskinga. Det er ikkje noko som tyder på at dette på noko som helst vis var eit tilfeldig angrep, men relasjonen mellom dei involverte personane er noko av det som etterforskinga prøver å avdekkje.

Jensen seier alt i etterforskinga så langt tilseier at det dreier seg om éin gjerningsperson.

